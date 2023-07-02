2 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 2 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1819 بريطانيا تصدر قرار يمنع بموجبه تشغيل الأطفال.

بريطانيا تصدر قرار يمنع بموجبه تشغيل الأطفال. 1946 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى مسؤولية نقل 100 ألف مهاجر يهودي إلى فلسطين.

الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى مسؤولية نقل 100 ألف مهاجر يهودي إلى فلسطين. 1964 الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية، ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة وبخاصه بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية، ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة وبخاصه بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية. 1966 فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها بتفجير قنبلة في المحيط الهادي.

فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها بتفجير قنبلة في المحيط الهادي. 1979 عقد أول اجتماع للجنة القدس في مدينة فاس المغربية.

عقد أول اجتماع للجنة القدس في مدينة فاس المغربية. 1997 الموساد الإسرائيلي يغتال صالح طحاينة أحد قادة الجهاد الإسلامي بمدينة رام الله.

الموساد الإسرائيلي يغتال صالح طحاينة أحد قادة الجهاد الإسلامي بمدينة رام الله. 2001 الجبهة الشعبية تنفذ عملية في "ضاحية اليهود" في تل أبيب وتصيب العشرات.

الجبهة الشعبية تنفذ عملية في "ضاحية اليهود" في تل أبيب وتصيب العشرات. 2002 ستيف فوسيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي.

ستيف فوسيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي. 2008 4 قتلى و30 جريحًا إسرائيليًا في عملية جريئة نفذها سائق فلسطيني بجرافته.

4 قتلى و30 جريحًا إسرائيليًا في عملية جريئة نفذها سائق فلسطيني بجرافته. 2009 انطلاق وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

انطلاق وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا". 2009 ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يعين نجله الأكبر الأمير الحسين وليًا للعهد وذلك بعد خمس سنوات من عزله لأخيه حمزة بن الحسين من ولاية العهد.

ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يعين نجله الأكبر الأمير الحسين وليًا للعهد وذلك بعد خمس سنوات من عزله لأخيه حمزة بن الحسين من ولاية العهد. 2014 المستوطنون يختطفون الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير 16 عامًا من حي شعفاط بالقدس ويحرقونه حيًا حتى فارق الحياة شهيدًا وقد عثر على جثته متفحمة في أحراش دير ياسين وكان لهذه العملية دور في تسخين الأوضاع وصولاً إلى العدوان على القطاع في العام ذاته.

المستوطنون يختطفون الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير 16 عامًا من حي شعفاط بالقدس ويحرقونه حيًا حتى فارق الحياة شهيدًا وقد عثر على جثته متفحمة في أحراش دير ياسين وكان لهذه العملية دور في تسخين الأوضاع وصولاً إلى العدوان على القطاع في العام ذاته. 2017 منتخب ألمانيا لكرة القدم يفوز بكأس القارات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي 1-0 على منتخب تشيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين