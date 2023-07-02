إعلان حالة الطوارئ في مطار "بن غوريون" بسبب خلل فني

أعلنت حالة الطوارئ القصوى، فجر اليوم الأحد، في مطار "بن غوريون" " بسبب خلل فني في طائرة تحمل 339 راكب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ هرعت لتأمين هبوط طائرة بها عطل شارفت على الهبوط في مطار "بن غوريون".

بدورها أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية حالة الطوارئ من الدرجة الثانية، بسبب طائرة تابعة لشركة يونايتد ايرلاينز كانت متجهة من (تل ابيب) لنيوارك (نيوجيرسي) وذلك بسبب وجود نافذه مكسورة وعطل في المحرك.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، هبطت الطائرة في المطار بسلام، دون وقوع حوادث أو إصابات.

شاهد | لحظو هبوط الطائرة في مطار بن #غوريون pic.twitter.com/5BexQevnA5 — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 1, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين