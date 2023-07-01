3 وفيات بينهم الوزير قدري أبو بكر في حادث سير جنوب نابلس

لقي رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، بالإضافة إلى شخصين آخرين أحدهما أسير محرر مصرعهم في حادث سير مروّع قرب بلدة جماعين جنوب نابلس، عصر اليوم السبت.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة في رام الله، لؤي ارزيقات، أن 3 مواطنين توفوا بينهم أبو بكر في حادث السير على الطريق الواصل شمال شرق سلفيت.

وفي التفاصيل، نجم حادث السير عن اصطدام بين مركبة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومركبة أخرى، ما أسفر عن عدة إصابات بينها خطيرة.

وذكرت مصادر طبية في نابلس، أن بين الأسير المُحرر -مؤذن قرية اماتين- باسم صوان توفي في الحادث إلى جانب زوجته.





وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها قدمت العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش لثلاثة مصابين وصفت جروحهم بالحرجة، بيد أنه جرى إقرار وفاتهم بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهم.

وجرى نقل 3 مصابين آخرين من جراء الحادث إلى أحد المشافي في الضفة لاستكمال العلاج.

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وقدري عمر محمد أبو بكر وُلد في 10 يناير 1953 في بديا وهو سياسي فلسطيني، يشغل منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية منذ 2018.

وُلد قدري أبو بكر في بلدة بديا غرب محافظة سلفيت في 10 يناير 1953، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في بديا وأنهى الثانوية العامة من سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 1974. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بيروت العربية عام 1991.

وفي عام 1968 أصبح أبو بكر عضوًا في حركة فتح، ثم تلقى تدريبات عسكرية في معسكراتها في الأردن، ومعسكرات جيش التحرير الفلسطيني في العراق. تعرض أبو بكر للاعتقال أثناء مشاركته بمهمة لنقل السلاح إلى الضفة الغربية قرب قرية يتما جنوب محافظة نابلس وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا أمضى منها 17 عامًا ونُفي إلى العراق.

وعام 1986، عُيِّن مديرًا لمكتب خليل الوزير لعدة سنوات. وفي عام 1996، عاد إلى الضفة الغربية.

وعام 2009، عُين عضوًا في اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، وتسلم مسؤولية الملف الإسرائيلي والأرشيف بعد مشاركته في المؤتمر العام السادس لحركة فتح واستمر حتى المؤتمر السابع عام 2016، ليتم اختياره عضوًا بالمجلس الثوري لحركة فتح.

وفي عام 2018 عُيِّن رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، وفي 2019 تم منحه رتبة وزير، ومُنح عضوية المجلس الوطني الفلسطيني.





المصدر / فلسطين أون لاين