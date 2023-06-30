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فرنسا.. توقيف 677 شخصًا في احتجاجات مقتل شاب برصاص الشرطة

30 يونيو 2023 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
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احتجاجات عارمة في فرنسا بسبب مقتل شاب برصاص الشرطة

أوقفت الشرطة الفرنسية 677 شخصًا على خلفية الاحتجاجات التي وقعت عقب مقتل شاب برصاص الشرطة.

وشهدت عدة فرنسية مثل ليل وسترازبورغ ومرسيليا ونانتير مظاهرات واحتجاجات على مقتل الشاب نائل على يد شرطة المرور في نانتير.

وبحسب صحف فرنسية، أضرم المحتجون النار في عربة ترامواي بمدينة فينيسيو وفي مصرف بمدينة نانتير، فضلًا عن تحطيم سيارات ومرافق عامة وحاويات القمامة بمدن مختلفة.

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وكلفت السلطات الشرطة الخاصة بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة للتعامل مع الاحتجاجات بمدينتي بوردو وليل.

وفي 27 يونيو/ حزيران الحالي، قتل الشاب نائل م (17 عامًا) برصاص عنصر شرطة بمدينة نانتير (بالضاحية الغربية لباريس) على خلفية عدم امتثاله لدورية مرورية.

وأعلنت النيابة العامة في نانتير حبس الشرطي على ذمة التحقيق بدعوى "القتل العمد".

المصدر / وكالات
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