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بينها ماء الكمون..7 مشروبات صباحًا لحرق دهون البطن

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بينها ماء الكمون..7 مشروبات صباحًا لحرق دهون البطن

30 يونيو 2023 . الساعة 04:22 بتوقيت القدس
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بينها ماء الكمون..7 مشروبات صباحًا لحرق دهون البطن

من المحتمل أن يعاني الأشخاص، الذين يتناولون كميات كبيرة من الطعام ويمارسون القليل من التمارين الرياضية، من تراكم دهون في البطن. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، ينصح خبراء التغذية بالحفاظ على نشاط بدني طوال اليوم وعدم الإفراط في تناول الطعام، كما يمكن أن يساعد تناول أحد المشروبات التالية على التخلص من الكرش:

1. ماء الليمون

يمكن لماء الليمون أن يعزز الامتلاء ويدعم الترطيب ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من فقدان الوزن.

2. ماء القرفة والعسل

عند إضافة رشة من القرفة إلى الماء الفاتر مع قليل من العسل يمكن أن يصبح مشروبًا صباحيًا مناسبًا لزيادة حرق الدهون.

3. ماء الكمون

يعمل الكمون على تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتعزيز حرق الدهون.

4. ماء عادي دافئ

يساعد تناول الماء الدافئ على طرد السموم من الجسم ويساعد على زيادة معدلات حرق الدهون.

5. عصير الصبار

توصلت الأبحاث إلى أن مشروب عصير الصبار يمكن أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للدهون والسكر في الجسم، مما يمنع تراكم دهون البطن

6. شاي أخضر

وفقًا لمراجعة علمية شملت 11 دراسة، يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في تقليل وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم BMI، ودهون البطن لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

7. منقوع بذور الشمر

عند نقع بذور الشمر في الماء طوال الليل وشربها في الصباح، يتم زيادة التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

المصدر / وكالات
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