رئاسة التشريعي تدين إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم وتدنيسه من قبل متطرف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وشددت على أن تدنيس وحرق المصحف من قبل المتطرفين الصهاينة في قرية عوريف مؤخراً واليوم في السويد هو سلوك عنصري همجي يتطلب موقفًا واضحًا من مكونات الأمة الإسلامية الرسمية والشعبية.

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وقالت رئاسة التشريعي: "إن هذه الجريمة النكراء والمتكررة تمثل اعتداءً سافراً على مشاعر المسلمين في أنحاء العالم وانتهاكا صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان، يتحمل المجتمع الدولي بصمته المسؤولية إزاء استمرارها".

يذكر أن أحد المتطرفين السويديين قام أمس، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك بعد أن منحت الشرطة السويدية الإذن "بتنظيم احتجاج".