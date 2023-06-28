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مقتل شاب ووالده في شفاعمرو بجريمة مزدوجة

28 يونيو 2023 . الساعة 17:19 بتوقيت القدس
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مقتل شاب ووالده في شفاعمرو بجريمة مزدوجة

قتل شاب ووالده في جريمة مزدوجة وقعت اليوم الأربعاء، في شفاعمرو بالداخل الفلسطيني المحتل، في أول أيام عيد الأضحى، بعد ليلة دامية، قُتل فيها 3 أشخاص بجرائم إطلاق نار ارتُكبت في رهط، وشفاعمرو، وبلدة كفر كنا؛ كما أُصيب 5 آخرون، أحدهم فتى في بلدات أخرى.

وبذلك تشهد المدينة مقتل 3 من أبنائها في جريمتي قتل خلال أقل من 24 ساعة، فيما حاول مجهولون قتل نجلي رئيس المجلس المحليّ في طوبا الزنغرية، واستهدفوهما بالرصاص، ما أدى إلى إصابة سيارتهما.

وأشارت مصادر محلية هناك إلى أن ضحيّتا جريمة القتل المزدوجة، هما عمر خالدي (61 عاما)، وابنه محمد (35 عاما).

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ في الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 104 قتلى، بينهم 6 نساء، وشابّة، وطفلان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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