قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المواطنين أصيبوا خلال اقتحام قوات جيش الاحتلال لمدينة نابلس ومدينة الخليل جنوب الضفة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن نقل إصابة بمنطقة الحوض بالرصاص الحي من شارع سفيان في نابلس إلى مستشفى رفيديا، إضافة إلى نقل إصابة شظية في العين إلى المستشفى، وإصابة شابين برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في شارع سفيان.

وانتشرت قوات الاحتلال قبيل ساعات الفجر في محيط مخيم بلاطة، فيما دوت صفارات الإنذار في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط المخيم.

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وذكرت مصادر محلية بأنه تم إلقاء عبوة محلية الصنع باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس، كما استهدف مسلحون قوات الاحتلال بالرصاص في محيط البلدة القديمة بنابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي محمد منى، بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس، كما اعتقلت الشبان خليل مرشود وحمزة الجروف وعبد الرحمن الجرف، بعد مداهمة منازل عائلاتهم في مخيم بلاطة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء الطقطوق عقب اقتحام منزله في منطقة الضاحية بنابلس.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل رزق رجوب الأسير القيادي في حركة حماس في مدينة دورا جنوب المدينة، وعاثت خرابا في محتوياته.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة في كلا الاتجاهين، ومنعت الفلسطينيين من المرور.

المصدر / فلسطين أون لاين