فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

على وقع تغير المناخ.. "بعوضة خطيرة" تجتاح أوروبا

والد معتقل سياسي: سلوك أجهزة السلطة تجاه طلبة بيرزيت تصعيد خطير وإصرار معيب

جيش الاحتلال يحقق في "مقطع فيديو" يظهر إطلاق صاروخين من جنين

حماس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة قبيل العيد

الاحتلال يمدّد اعتقال الأسير المقدسي رشدي أبو رموز

عائلة بلال اشتية .. نجل في سجون الاحتلال وآخر تلاحقه السلطة

حماس: تصريحات نتنياهو باجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية تؤكد فاشيَّة الكيان

بحر: ندعو الجنائية الدولية للشروع بآليات محاسبة قادة الاحتلال على جريمة حصار غزة

اعتداءات المستوطنين في الضفة.. السلطة تتجاهل واللجان الشعبية تتصدى

أجهزة السلطة تنقل (3) معتقلين سياسيّين لسجن أريحا

منظمات حقوقية دولية ومحلية تطالب السلطة بالتوقف فورًا عن سياسة الاعتقال السياسي

26 يونيو 2023 . الساعة 16:58 بتوقيت القدس
...
وقفات رافضة للاعتقال السياسي (أرشيف)

ندّدت منظمات حقوقية دولية ومحلية بمواصلة أجهزة السلطة اعتقال عدد من طلبة الجامعات والنشطاء داخل سجونها، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطة وأجهزتها الأمنية بالتوقف فورًا عن حالات تكميم الأفواه بحق الحركات الطلابية والإفراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. 

كما طالبت السلطة بوقف أشكال التعذيب كافة في مراكز الاحتجاز، ومضايقة المعتقلين السياسيين لمنعهم من الإبلاغ عن التعذيب وسوء المعاملة.

اقرأ أيضا: عائلة بلال اشتية .. نجل في سجون الاحتلال وآخر تلاحقه السلطة

ورأت المنظمة أنّ الاعتقالات السياسية تهدف لإسكات المعارضة والانتقادات الموجهة للسلطة، مسلطة الضوء على شهادات التعذيب لمعتقلين سياسيين في سجون السلطة.

واعتبرت أن ما يشجع على تلك الانتهاكات هو الإفلات المتفشي من العقاب الذي يتحصن به ضباط وأمن واستخبارات السلطة والافتقار إلى الرد الدولي. 

وفي ذات السياق، استنكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" نقل أجهزة السلطة للمعتقلين السياسيين يحيى قاسم وعمر الجربوع "الكسواني" وعبد المجيد حسن إلى سجن أريحا، وتمديد اعتقالهم لمدة سبعة أيام.

من جانبها، طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعت حركة "حماس" في تصريح صحفي اليوم الاثنين، كل الفصائل والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية لإعلاء الصوت والضغط على المتنفذين في رئاسة السلطة للإفراج الفوري عن النشطاء والمعتقلين السياسيين كافة حماية لوحدتنا ولنسيجنا الوطني.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة انتهاكاتها بحق المواطنين وملاحقاتها واعتقالاتها السياسية للنشطاء وطلبة الجامعة والأسرى المحررين، وتحرمهم من أهاليهم رغم قرب عيد الأضحى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#نابلس #جنين #رام الله #اعتقال سياسي #أجهزة السلطة #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة