29 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1835 محمد علي باشا يصدر أمرًا بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري، وأسند إدارتهما إلى «يوسف ضياء أفندي» بإشراف رفاعة الطهطاوي.

محمد علي باشا يصدر أمرًا بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري، وأسند إدارتهما إلى «يوسف ضياء أفندي» بإشراف رفاعة الطهطاوي. 1928 اكتشاف دواء البنسلين على يد ألكسندر فلمنج.

اكتشاف دواء البنسلين على يد ألكسندر فلمنج. 1939 مصرع 11 فلسطينيًا في 6 هجمات شنها أفراد منظمة أرغون الصهيونية على حافلات بالقرب من مدينة تل الربيع.

مصرع 11 فلسطينيًا في 6 هجمات شنها أفراد منظمة أرغون الصهيونية على حافلات بالقرب من مدينة تل الربيع. 2002 الاحتلال الإسرائيلي يدمر مبنى المقاطعة بالخليل كليًا بعد زرع عبوات ناسفة وعمليات قصف مباشرة.

الاحتلال الإسرائيلي يدمر مبنى المقاطعة بالخليل كليًا بعد زرع عبوات ناسفة وعمليات قصف مباشرة. 2008 مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت بأغلبية على عملية تبادل أسرى مع حزب الله تقضي بإطلاق سراح 5 أسرى لبنانين من بينهم سمير القنطار مقابل تسلم جثتي الجنديين الإسرائيليين اللذين اختطفهما حزبا لله في يوليو 2006.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت بأغلبية على عملية تبادل أسرى مع حزب الله تقضي بإطلاق سراح 5 أسرى لبنانين من بينهم سمير القنطار مقابل تسلم جثتي الجنديين الإسرائيليين اللذين اختطفهما حزبا لله في يوليو 2006. 2014 تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يُعلن قيام ما أسماها «الخلافة الإسلامية» في الأراضي التي سيطرَ عليها في سوريا والعراق تحت اسم الدولة الإسلامية ويُعيّن أبو بكر البغدادي خليفة لها.

2014 تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يُعلن قيام ما أسماها «الخلافة الإسلامية» في الأراضي التي سيطرَ عليها في سوريا والعراق تحت اسم الدولة الإسلامية ويُعيّن أبو بكر البغدادي خليفة لها.

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يُعلن قيام ما أسماها «الخلافة الإسلامية» في الأراضي التي سيطرَ عليها في سوريا والعراق تحت اسم الدولة الإسلامية ويُعيّن أبو بكر البغدادي خليفة لها. 2015 جيش الاحتلال يسيطر على سفينة ماريان السويدية إحدى سفن أسطول الحرية 3 التيك انت في طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار ويقتادها إلى ميناء أسدود بالأراضي المحتلة.

جيش الاحتلال يسيطر على سفينة ماريان السويدية إحدى سفن أسطول الحرية 3 التيك انت في طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار ويقتادها إلى ميناء أسدود بالأراضي المحتلة. 2015 اغتيال هشام بركات النائب العام المصري نتيجة انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في القاهرة.

اغتيال هشام بركات النائب العام المصري نتيجة انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في القاهرة. 2017 خُبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يُؤكدون استخدام غاز السارين في الهجوم على بلدة خان شيخون الذي وقع يوم 4 أبريل 2017، على أنَّ الجهة المسؤولة لم تُحدد بعد.

المصدر / فلسطين أون لاين