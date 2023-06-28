28 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 28 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1882 الحكومة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر.
- 1914 اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد الصربي غافريلو برينسيب، وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى.
- 1919 التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى.
- 1922 سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين صبحي بيك بركات رئيسًا عليها.
- 1950 سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية.
- 1997 الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد وذلك عندما قام بقضم جزء من أذنه أثناء سير المباراة.
- 2002 الشيخ أحمد ياسين يكسر قرار السلطة بالإقامة الجبرية ويقود تظاهرة في غزة تنديدًا بخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن أحقية الصهاينة بالقدس المحتلة.
- 2004 مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين إثر قصف بصواريخ القسام نفذته كتائب الشهيد عز الدين القسام على مغتصبة "(أسديروت).
- 2006 قوات الاحتلال تعتقل ثمانية وزراء و23 نائبًا من حماس في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية على خلفية عملية الوهم المتبدد البطولية.
- 2009 منتخب البرازيل يفوز على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا.
- 2016 وقوع هجوم بمطار أتاتورك بتركيا راح ضحيته 41 شخصًا وإصابة 147 آخرين.
- 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز العشرة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 499 ألف حالة وفاة وحوالي خمسة ملايين و69 ألف حالة تماثلت للشفاء.
المصدر / فلسطين أون لاين