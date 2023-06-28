28 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 28 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1882 الحكومة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر.

الحكومة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر. 1914 اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد الصربي غافريلو برينسيب، وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى.

اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد الصربي غافريلو برينسيب، وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى. 1919 التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى.

التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى. 1922 سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين صبحي بيك بركات رئيسًا عليها.

سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين صبحي بيك بركات رئيسًا عليها. 1950 سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية.

سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية. 1997 الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد وذلك عندما قام بقضم جزء من أذنه أثناء سير المباراة.

الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد وذلك عندما قام بقضم جزء من أذنه أثناء سير المباراة. 2002 الشيخ أحمد ياسين يكسر قرار السلطة بالإقامة الجبرية ويقود تظاهرة في غزة تنديدًا بخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن أحقية الصهاينة بالقدس المحتلة.

الشيخ أحمد ياسين يكسر قرار السلطة بالإقامة الجبرية ويقود تظاهرة في غزة تنديدًا بخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن أحقية الصهاينة بالقدس المحتلة. 2004 مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين إثر قصف بصواريخ القسام نفذته كتائب الشهيد عز الدين القسام على مغتصبة "(أسديروت).

مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين إثر قصف بصواريخ القسام نفذته كتائب الشهيد عز الدين القسام على مغتصبة "(أسديروت). 2006 قوات الاحتلال تعتقل ثمانية وزراء و23 نائبًا من حماس في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية على خلفية عملية الوهم المتبدد البطولية.

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية وزراء و23 نائبًا من حماس في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية على خلفية عملية الوهم المتبدد البطولية. 2009 منتخب البرازيل يفوز على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا.

منتخب البرازيل يفوز على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا. 2016 وقوع هجوم بمطار أتاتورك بتركيا راح ضحيته 41 شخصًا وإصابة 147 آخرين.

وقوع هجوم بمطار أتاتورك بتركيا راح ضحيته 41 شخصًا وإصابة 147 آخرين. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز العشرة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 499 ألف حالة وفاة وحوالي خمسة ملايين و69 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين