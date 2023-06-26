أجهزة السلطة تنقل (3) معتقلين سياسيّين لسجن أريحا

حوَّلت أجهزة السلطة رئيس مجلس الطلبة في جامعة "بيرزيت" عبد المجيد حسن وعضو مؤتمر الطلبة يحيى قاسم ورئيس المجلس السابق عمر الكسواني إلى سجن أريحا بالضفة الغربية.

من جهتها، تواصل الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، الاعتصام في الجامعة، حتى الإفراج الكامل عن جميع الطلبة المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة، وفق بيان سابق لها.

بدوره، قال مناظر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت معتصم زلوم إننا "نطالب فصائل العمل الوطني والإسلامي كافَّة، بالتحرّك والإفراج عن جميع الطلبة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية".

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وبالتزامن مع ذلك، يواصل عدد من كوادر الكتلة الإسلامية وطلبة جامعة بيرزيت، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضاً للاعتقال السياسي بحق زملائهم.

فيما تواصل أجهزة السلطة في الضفة انتهاكاتها بحق المواطنين وملاحقاتها واعتقالاتها السياسية للنشطاء وطلبة الجامعة والأسرى المحررين، وتحرمهم من أهاليهم رغم قرب عيد الأضحى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين