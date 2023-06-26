"واينت": "شبيبة التلال" الإرهابي على اتصال مباشر مع "سموتريتش" و"بن غفير"

كشف موقع "واينت" العبري، اليوم الإثنين، أن مستوطني تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي، والذي يمارس إرهابه واعتداءاته ضد أهالي ومناطق الضفة الغربية، على اتصال مباشر ومتواصل مع وزراء وأعضاء كنيست، خاصة من حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية المتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة المتطرف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ونفذ المستوطنون أكثر من 85 هجومًا إرهابيًّا في بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية، منذ يوم الثلاثاء الماضي، حسبما قال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم الإثنين.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن المسؤول الأمني الإسرائيلي قوله "إننا نقترب من اللحظة التي سيخرج فيها حجم الجرائم القومية (للمستوطنين) عن السيطرة".

وأضاف أنه "منذ العملية القاتلة والمؤلمة في (مستوطنة) عيلي (الثلاثاء الماضي) وحتى ظهر أمس الأحد، وردت تقارير عن 85 جريمة قومية.

وادَّعى الاحتلال اعتقال 11 مستوطنـًا والتحقيق معهم بشبهة "جرائم قومية" في الأسبوع الأخير، رغم مشاركة مئات المستوطنين في الهجمات على البلدات والقرى الفلسطينية.

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ولفت موقع "واينت" الإلكتروني إلى "العلاقات المباشر" بين عناصر "شبيبة التلال" مع أعضاء كنيست ووزراء، وإلى "وجود اتصالات مباشرة بين شبيبة التلال ومستشاري الوزيرين بن غفير وسموتريتش وأعضاء كنيست آخرين".

وأضاف "واينت" أن عددًا كبيرًا من عناصر "شبيبة التلال" يعرفون المقربين من بن غفير جيدًا. "وهناك من يدّعي أن هؤلاء المقربين أصبحوا بالنسبة لهم عنوانًا لأي توجه.

وبالأمس، على سبيل المثال، حضرت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ (من حزب بن غفير) إلى جلسة المحكمة التي تمَّ خلالها تمديد اعتقال معتقلي الشاباك" الذين شاركوا في الهجمات الإرهابية على البلدات الفلسطينية.

وفي موازاة اعتداءات المستوطنين، أقام مستوطنون سبع بؤر استيطانية عشوائية جديدة خلال ساعات معدودة، يوم الخميس الماضي، وبضمن ذلك عاد مئات المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، بتشجيع من حكومة نتنياهو، بزعم الرد على عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي".

وتستخدم حكومة الاحتلال والمستوطنين عملية "عيلي" كذريعة وحسب، فقبل ذلك "لم يشعر المستوطنون أنهم يتم تقييد خطواتهم"، خاصة بعد تعيين سموتريتش وزيرًا في وزارة الأمن، وفقًا لهرئيل.

المصدر / فلسطين أون لاين-عرب 48