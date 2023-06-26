بلدية رفح تباشر العمل بحالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

قال رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي إن طواقم البلدية باشرت العمل بحالة الطوارئ؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وفق خطة العمل السنوية المعمول بها؛ لاستقبال الزوار في الحدائق والمتنزهات، والحفاظ على نظافة المدينة خلال الإجازة.

ولفت أن الطواقم تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة المسالخ المؤقتة وتنظيم الأسواق والحفاظ على انسيابية الحركة، والحفاظ على سلامة المواطنين، بالتعاون مع الجهات المختصة، عبر جولات التفتيش والرقابة على السلع والبضائع ومطاعم الشاورما.

وأشار الصوفي إلى أن شاطئ البحر والحدائق والمتنزهات جاهزة لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى، داعيًا إياهم للالتزام بضوابط الأمن والسلامة والحفاظ على المرافق العامة، متمنيًا في الوقت ذاته قضاء العائلات والأطفال وقتًا ممتعًا.

وكما دعا المواطنين إلى مساندة صنَّاع الجمال بالحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة خلال إجازة العيد، وعدم إلقاء مخلَّفات الذبح في الشوارع وشبكات الصرف الصحي، والتعامل معها وفق الآلية الصحية والتي تمَّ تعميمها عبر قنوات ومنصَّات البلدية الإعلامية.

اقرأ أيضًا: بلدية غزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بدوره، أكد مدير دائرة الصحة والبيئة ببلدية رفح م. سمير برهوم أن البلدية منحت تراخيص لعشرة مسالخ مؤقتة للتعامل مع أضاحي المواطنين والجمعيات الخيرية بالإضافة إلى المسلخ البلدي الذي سيعمل طيلة أيام عيد الأضحى.

وأوضح أن المسالخ المرخصة مطابقة للمواصفات الصحية وآليات التعامل السليم مع مخلَّفات الأضاحي ويتم متابعتها من قِبل طواقم التفتيش الصحي والبيطري، مبينًا أن طواقم الطب البيطري التابعة لبلدية رفح ووزارة الزراعة نفذت عددًا من الزيارات التفتيشية على مزارع وأحواش المواشي والأبقار والمسالخ المؤقتة فيها.

وأشار برهوم إلى أنه تمَّ تكليف طواقم التفتيش والرقابة على الأسواق بتعزيز وتكثيف جولات التفتيش والمتابعة للأسواق ومحلَّات اللحوم والشكولاتة منذ مطلع الأسبوع الحالي على أن تستمر جولات التفتيش المكثَّفة حتى انتهاء عيد الأضحى.

اقرأ أيضًا: بلدية غزة: نجحنا في توفير الخدمات للمواطنين والحفاظ على المدينة خلال العيد

وفيما يتعلَّق بالنظافة والتعامل مع مخلفات الأضاحي بين برهوم أنه سيتم توزيع عدد من الحاويات في مناطق متفرّقة من أحياء المدينة لتجميع النفايات ومخلفات الأضاحي، مؤكدًا أن طواقم النظافة ستباشر العمل بنظام الطوارئ من يوم عرفة وحتى انتهاء أيام العيد.

وحوَّل آلية عمل صنَّاع الجمال يوم الثلاثاء -وقفة عرفات- أوضح برهوم أنه سيتم العمل بشكل اعتيادي خلال الفترة الصباحية لترحيل النفايات من أحياء المدينة، وبنظام الطوارئ من الساعة 8:30 مساءً حتى 1:00 صباح الأربعاء لتنظيف الشوارع الرئيسة ومركز المدينة والأسواق.

وأما أول أيام عيد الأضحى -الأربعاء- أشار إلى أن طواقم صنَّاع الجمال ستعمل منذ 2:00 ظهرًا حتى 8:00 مساءً، على أن يتم العمل أيام الخميس والجمعة والسبت بنظام الفترتين لترحيل النفايات من الأحياء والشوارع الرئيسة والأسواق.

المصدر / فلسطين أون لاين