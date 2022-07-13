بلدية غزة: نجحنا في توفير الخدمات للمواطنين والحفاظ على المدينة خلال العيد

قالت بلدية غزة، إن خطة عملها خلال عيد الأضحى المبارك حققت نجاحاً ملحوظاً في توفير الخدمات للمواطنين والحفاظ على نظافة المدينة، لاسيما في مجالات جمع وترحيل النفايات وتوفير المياه ومعالجة طفح الصرف الصحي، وفتح الحدائق والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي والخدمات الأخرى.

وذكرت البلدية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أكثر من 600 موظف وعامل من طواقمها عملوا في الأيام التي سبقت العيد لجمع النفايات من المناطق التجارية، وتنظيم الشوارع والأسواق بالتعاون مع شرطة البلديات، والإشراف على استعدادات المسالخ المؤقتة التي تم ترخيصها للعمل خلال فترة العيد لذبح الأضاحي.

وأوضحت أن وحدة المعلومات والشكاوى استقبلت خلال فترة العيد نحو 844 إشارة واستعلام عبر الرقم 115 وبوابات التواصل الأخرى تم تصنيف منها 228 شكوى أكثر من نصفها تتعلق بطفح الصرف الصحي تم التعامل معها من الجهات المختصة في البلدية.

نجاح ملحوظ

وفيما يتعلق في الإشراف على أعمال ذبح الأضاحي وتنظيم عمليات ذبح الأضاحي؛ حققت البلدية نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال، فقد رخصت نحو 40 مسلخاً مؤقتاً في المدينة للذبح خلال فترة العيد بإشراف بيطري كامل، وكذلك تم فتح المسلخ البلدي لاستقبال الأضاحي من الجمعيات والمؤسسات.

وبينت البلدية أن عملية تنظيم عملية ذبح الأضاحي انعكس ايجابياً وبشكل كبير على حالة النظافة العامة في المدنية، وقد سجل موسم العيد انخفاض كبير في المكاره الصحية كانت تسجل خلال الأعوام الماضية نتيجة عمليات الذبح العشوائي والتخلص الخاطئ من مخلفات الذبح.

توفير الخدمات

وأشارت البلدية إلى جمع وترحيل نحو 3500 طن من النفايات الصلبة خلال يوم وقفة عرفة وإجازة العيد من أحياء ومناطق المدينة والأسواق التجارية وتم ترحيل النفايات لمكب جحر الديك شرق المدينة.

ولفتت إلى توفيرها كميات إضافية من المياه من خلال زيادة عدد ساعات تشغيل الآبار بهدف تلبية احتياجات المواطنين من المياه خلال فترة العيد والتي يزداد فيها معدل الاستهلاك اليومي عن الأيام العادية.

وبينت أن طواقم الصرف الصحي تمكنت من معالجة جميع إشارات طفح الصرف الصحي التي حدثت في الشبكات والمناهل، إذ عملت طواقم الصرف الصحي خلال إجازة العيد بنظام ثلاث ورديات.

كما استقبلت حدائق البلدية عشرات الآلاف من المواطنين خلال إجازة العيد، فقد فتحت جميع الحدائق لاسيما حديقتي الحيوان في حي الزيتون شرق المدينة والمنتزه الرئيس في شارع عمر المختار وسط المدينة.

وفي مجال تنظيم الأسواق وفتح الشوارع تمكنت طواقم البلدية بالتعاون مع شرطة البلديات والمواطنين من تنظيم عمل البسطات وفتح الشوارع والحفاظ على سلامة الحركة المرورية في المدينة لاسيما في الشوارع الرئيسة التي تشهد حركة كثيفة في الأيام التي تسبق العيد.

المصدر / فلسطين أون لاين