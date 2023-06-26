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مستوطنون ينصبون خياماً في أراضي "دير شرف "غرب نابلس

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مستوطنون ينصبون خياماً في أراضي "دير شرف "غرب نابلس

26 يونيو 2023 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نصب مستوطنون، اليوم الإثنين، خياماً في أراضي بلدة "دير شرف" غرب نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس،  خلال تصريحات صحفية: إن "مستوطنين نصبوا خيامًا في منطقة السهل الواقعة بين دير شرف وسبسطية وبرقة، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم بحماية من جيش الاحتلال".

وأضاف: إن "المستوطنين لاحقوا المزارعين ورعاة الأغنام في المنطقة، ومنعوهم من التواجد فيها تحت تهديد السلاح".

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

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ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
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