نابلس.. الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة أطفال، عقب اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من دوريات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت بالقرب من شارع تل ومنطقة نابلس الجديدة، وسط اندلاع مواجهات، تخلَّلها اعتقال ثلاثة أطفال لم تُعرف هويتهم بعد.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال شدَّدت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس، وأغلقت بعضها بشكل كامل، الأمر الذي تسبَّب بأزمة مرورية خانقة عليها.

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ويحيط بمدينة نابلس ثمانية حواجز عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر مدخلها الجنوبي من أكثر المناطق تشديداً وصعوبةً على المواطنين، بسبب تواجد ثلاثة حواجز هي حاجز حوارة الذي شهد العديد من الجرائم بحق المواطنين، وحاجز "يتسهار" على مفرق مستوطنة يتسهار الجاثمة على أراضي قرى حوارة وبورين ومادما وعصيره القبلية، وحاجز زعترة الذي يقع على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، ويفصل مدن الشمال والجنوب.

المصدر / فلسطين أون لاين