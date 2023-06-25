مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية شمال رام الله

أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات، في قرية ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.

من جهتها، أفادت مصادر محلية، بأن مستوطني "عادي عاد" أضرموا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للمواطن نضال أحمد أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله.

وشت مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، عدوانا على قرية ترمسعيا، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 مركبة.

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ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين