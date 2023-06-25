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ما هو العرض الذي وافق عليه قائد "فاغنر" مقابل سحب قواته من موسكو؟

25 يونيو 2023 . الساعة 00:34 بتوقيت القدس
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قائد قوات "فاغنر"

أعلن الكرملين، السبت، أن رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجن، سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، لإنهاء هجمات قاده بريغوجن ضد القيادة العسكرية الروسية، مقابل إسقاط التهم كل الموجهة إليه.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن لوكاشينكو عرض التوسط للتوصل إلى اتفاق، بناء على موافقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه على معرفة شخصية ببريغوجن منذ نحو 20 عامًا.

وذكرت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروسيا أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أجرى اتصالًا هاتفيًا ثانيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء السبت، لإبلاغه بنتائج محادثاته مع رئيس مجموعة المرتزقة الروسية المتمردة يفغيني بريغوجن.

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كان مكتب لوكاشينكو قد قال في وقت سابق، إن رئيس بيلاروسيا تحدث إلى بريغوجين بعد حصوله على موافقة بوتين، وإن زعيم "فاغنر" وافق على تهدئة الوضع وعلى وقف تحركات مقاتليه الذين كان بعضهم يتقدم في قافلة صوب موسكو.

المصدر / وكالات
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