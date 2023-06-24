بلاطة يحدد موقف لاعبي غزة

غزة/ وائل الحلبي:

واصل مركز بلاطة الإعلان عن صفقاته الجديدة في اطار التحضير لانطلاق الموسم 2024/2023، حيث أتم الجدعان التعاقد مع حارسين مرمى في ظل اعلان الحارس عبد الله شقفة مواصلة مشواره مع شباب رفح وعدم وضوح الرؤية بخصوص تصاريح بقية لاعبي غزة.

وقال إياد الطيراوي مسؤول اللجنة الرياضية، إن ناديه تعاقد مع الحارسين براء خروب وأحمد خليفة، مبينا أن النادي وضع خطة بديلة للتعامل مع أي أمور طارئة قبل انطلاق الموسم.

وأضاف أن ناديه على تواصل دائم مع اتحاد كرة القدم لمتابعة طلبات التصاريح للاعبين الستة الذي يسعى الجدعان استقدامهم من غزة، مشيرا إلى أن المعلومات حول هذا الأمر قليلة متمنيا أن تشهد الأيام القادمة انفراجة تساهم في انضمام اللاعبين للفريق في أقرب فرصة.

وكان بلاطة أعلن تعاقده مع ستة لاعبين من غزة هم عبد الله شقفة وأنس الشخريت وإبراهيم أبو عمير وهلال غواش وشرف حسنين وعطايا جودة، إلى جانب تعاقده مع لاعبان من الوحدات هما محمد هشام ومحمد علي واللاعب الأردني خضر الحاج وجميعهم ينتظرون موافقة الاحتلال على اصدار تصاريح دخولهم إلى الضفة الغربية.