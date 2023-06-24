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أسيران من جنين يدخلان عامًا جديدًا في سجون الاحتلال

24 يونيو 2023 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
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أسرى داخل سجون الاحتلال (أرشيف)

دخل الأسيران إبراهيم حسن أمين سلامة، وربيع نمر يوسف ملايشة من بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية، اليوم السبت، عاميهما الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أفاد نادي الأسير في جنين، خلال تصريح مقتضب، اليوم السبت، بأن "سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرين سلامة وملايشة عام 2003، بعد ملاحقتهما لسنوات، وحكمت على الأسير سلامة بالسجن المؤبَّد مدى الحياة، وملايشة بالسجن 30 سنة".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًّا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبَّد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 سنة أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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