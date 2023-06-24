هيئة المعابر: 11450 مغادراً و10099 وافدًا عبر حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (18 - 23 يونيو 2023).

وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11450 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10099 وافدًا.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ المغادرين توزَّعوا إلى 11261 مواطناً، 160 أجنبيًا، و29 من فلسطينيي الداخل.

وأوضحت أن الوافدين توزَّعوا بين 9882 مواطناً، و162 أجنبياً، و51 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين