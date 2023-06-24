حصيلة: مقتل 4 مستوطنين و269 عملًا مقاومًا بالضفة خلال أسبوع

أفادت حصيلة فلسطينية، بأن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، شهدتا 269 عملاً مقاوماً، بينها 38 عملية إطلاق نار، خلال الفترة الممتدة ما بين 16- 06-2023 حتى 22-06-2023.

وأوضحت الحصيلة ذاتها، أن أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تواصلت خلال الأسبوع الماضي، ما أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 21 آخرين بينهم جنود، بينما استُشهد 15 فلسطينياً.

وذكرت أن مقاومين فجَّروا عبوات ناسفة في 14 موقعاً بالضفة الغربية، تركزت في جنين وتسبَّب في تدمير عدد من آليات الاحتلال العسكرية وإصابة جنوده.

وكما أفادت بأن المقاومين في جنين تمكنوا من إصابة طائرة مروحية إسرائيلية، وتحطيم 25 مركبة ومعدَّات عسكرية للاحتلال.

وفي سياق متصل، ألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 3 مواقع، وتصدّوا للمستوطنين في 46 منطقة بالضفة الغربية، فيما اندلعت 91 نقطة مواجهة تخلَّلها 75 عملية إلقاء حجارة، كما خرجت 3 مظاهرات ضد الاحتلال.

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والشهداء هم: خالد عزام عصاعصة، وقسام فيصل أبو سرية، وأحمد يوسف صقر، وقيس مجدي جبارين، وأحمد فايز دراغمة، وزكريا محمد الزعول، وأمجد عارف الجعص.

وكما استُشهد الشبَّان صهيب عدنان الغول، ومحمد بشار عويس، وأشرف مراد السعدي، إضافة إلى الشهيد ناصر أبو سنان، ومحمد حشاش، وعلاء حفناوي، وسديل نغنغية، وعمر قطين، إلى جانب الشهيدين القساميين مهند فالح شحادة، خالد مصطفى صباح، واللذين نفذا عملية إطلاق نار بطولية أسفرت عن 4 قتلى بصفوف الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين