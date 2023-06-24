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محدث شهيد فلسطيني وإصابة عدد من جنود الاحتلال بعملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا

24 يونيو 2023 . الساعة 04:46 بتوقيت القدس
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من مكان عملية إطلاق النار على حاجز قلنديا

استُشهد شاب فلسطيني فجر، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد خوضه اشتباكًا مسلَّحًا على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن فلسطينيًّا وصل من جهة الضفة الغربية إلى الحاجز، وفتح النار تجاه حراس الأمن بالمكان، ما أدَّى لإصابة أحدهم بجروح طفيفة في يده وتمَّ نقله إلى مسشتفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلاج.

ووفقًا لمصادر محلية فإن عددًا من سيارات الإسعاف التابعة "لنجمة داود" هرعت إلى المكان لنقل الإصابات، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أعلنت حالة الاستنفار وقامت بنشر قواتها في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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