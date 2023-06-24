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ميزة جديدة من "انستغرام" انتظرها المستخدمون لسنوات

24 يونيو 2023 . الساعة 03:59 بتوقيت القدس
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تطبيق انستغرام

أضاف تطبيق "إنستغرام" مؤخرا ميزة طال انتظارها، تتيح تحميل مقاطع فيديو قصيرة من Reels وإعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وساعدت قدرة مستخدمي منصة "تيك توك" على تنزيل مقاطع الفيديو ونشرها على الارتقاء بالمنصة من موقع اجتماعي متخصص، إلى ظاهرة عالمية.

ويأمل "إنستغرام" في جذب مستخدمين جدد إلى Reels باستخدام نفس الاستراتيجية.

ونشر آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لـ"إنستغرام"، إعلانا عن ميزة التنزيل الجديدة لـReels على "إنستغرام" الخاص به باستخدام ميزة "قنوات البث'' الجديدة يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار موسيري إلى أن هذه الميزة تحمي الحسابات الخاصة من خلال منع متابعيها من تنزيل ونشر Reels.

المصدر / وكالات
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