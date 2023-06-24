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متوعداً بالانتقام.. قائد "فاغنر" يتهم الروس بقتل عدد كبير من قواته

24 يونيو 2023 . الساعة 00:53 بتوقيت القدس
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قائد مجموعة فاغنر "يفغيني بريغوجين"

أتهم قائد مجموعة "فاغنر" الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا ممّا أسفر عن مقتل عدد "هائل" من عناصر مجموعته شبه العسكرية الروسية، متوعّدا بالانتقام.

وقال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه "لقد شنّوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا".

وتوعد قائد "فاغنر" بـ"الردّ" على هذا القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

وقال بريغوجين إنّ "هيئة قيادة مجموعة فاغنر قرّرت أنّه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحمّلون المسؤولية العسكرية في البلاد"، مؤكّداً أنّ وزير الدفاع سيرغي شويغو سيتمّ "إيقافه" وداعيا الجيش إلى عدم "مقاومة" قواته.

وأشار إلى أن "هناك 25 ألف منّا وسوف نحدّد سبب انتشار الفوضى في البلاد... احتياطنا الإستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسره"، مبديا ترحيبه "بكلّ من يريد الانضمام إلينا" من أجل "إنهاء الفوضى".

وأكد "هذا ليس انقلابا عسكريا، بل مسيرة من أجل العدالة. ما نفعله ليس لإعاقة القوات المسلحة".

ومن جانبه، أعلن الكرملين أنه "تم إطلاع" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مزاعم قائد مجموعة "فاغنر"، مؤكدة أن "الإجراءات اللازمة" يتم اتخاذها حاليا.

وأعلنت موسكو أنها فتحت تحقيقا ضد بريغوجين بتهمة "الدعوة إلى تمرد مسلح"، بعدما حضّ الجيش على الانتفاض ضد قيادته.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية إنّ "المزاعم التي بُثّت باسم يفغيني بريغوجين ليس لها أيّ أساس. لقد فتح جهاز الأمن الفدرالي تحقيقا بتهمة الدعوة إلى تمرّد مسلّح".

وأكد الجيش الروسي أنه لم يقصف مواقع لمجموعة "فاغنر"، نافيا بذلك الاتهامات التي وجهت إليه ووزير الدفاع.

المصدر / وكالات
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