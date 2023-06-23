قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، "لن نسمح للاحتلال بتغيير الوقائع داخل المسجد الاقصى مهما كلفنا من ثمن".

وأضاف رضوان خلال وقفة نظمت حركة حماس في منطقة مشروع عامر وعباد الرحمن بغرب غزة اليوم الجمعة نصرة للقدس وللضفة ومقاومتها، "أن جرائم الاحتلال بحرق بيوت وممتلكات ومساجد أهلنا في الضفة الغربية تدلل على العقلية الصهيونية النازية".

كما حذر الاحتلال من مخططاته التلمودية، بتقسيم المسجد الاقصى، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إشعال حرب دينية في المنطقة لن يسلم منها أحد وهو من يتحمل تداعياتها.

ووجه رضوان التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن كرامة الأمة، ولأهلنا في الضفة الغربية وللمقاومة الباسلة.

ودعا القيادي في حماس، أهلنا في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى، وتكثيف الرباط فيه، وإلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال.











المصدر / فلسطين أون لاين