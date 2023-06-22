فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يهدم مساكن بالأغوار وينصب "كرفانات" قرب رام الله

صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو صادقت على بناء 13 ألف وحدة استيطانية بغضون 6 أشهر

الشاب "قيس جبارين".. "دكتور المخيم" الذي حقّق حلمه بالشهادة

أهم أحكام الذكر في الأيام العشر من ذي الحجة

جرائم الحرق في الضفة.. مآسٍ متكررة بأيدي المستوطنين وبحماية الاحتلال

وزير الخارجية الإيراني يصل الإمارات ضمن جولة خليجية

حي أبو كبير.. مسكن المصريين

مأساة المسعفة الصغيرة.. حلم سديل تركمان الذي لم يتحقق

"الرشق": تصاعد عمليات المقاومة يؤكد أنّ الاحتلال يفقد الردع

العقبي: القرار الإسرائيلي بسلب ملكية "العراقيب" من أهلها سابقة خطيرة

الاحتلال يهدم مساكن بالأغوار وينصب "كرفانات" قرب رام الله

22 يونيو 2023 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مساكن في حمامات المالح في الأغوار الشمالية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفّرت الحماية لعصابات المستوطنين التي قامت بنصب "كرفانات" استيطانية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأنّ قوات الاحتلال شرعت بهدم مساكن للشقيقين محمد وعبد الرحمن رشيد، وهي عبارة عن أربع غرف سكنية مكونة من الطوب والصفيح.

وتشهد مناطق عديدة من الأغوار الشمالية إخطارات متصاعدة بالهدم في الآونة الأخيرة.

ومع تصاعد وتيرة الهدم للفلسطينيين، صعّدت سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين من إقامة بؤر استيطانية فوق الأراضي الفلسطينية الخاصة في مناطق مختلفة بالضفة والأغوار.

اقرأ أيضًا: الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية في "نابلس" و"الأغوار"

وأقام مستوطنون، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية، على أراضي بلدة أم صفا، شمال غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان: "إنّ مجموعة من المستوطنين مع أبقارهم استولت على أرض وسط القرية، ونصبت فوقها خيامًا".

وأضاف: "إنّ قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًّا عند مدخل القرية، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتّشتها ودقّقت في بطاقاتهم الشخصية.

يُشار إلى أنّ قرية أم صفا تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين، التي كان آخرها قبل عدة أيام وأسفرت عن اقتلاع نحو 20 شتلة زيتون، والاستيلاء على خزان مياه.

يُذكر أنّ مستوطنين أقاموا صباح اليوم الخميس، ستة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الأغوار #حمامات المالح #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة