23 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 23 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1724 توقيع اتفاقية (إسلامبول) بين الدولة العثمانية وروسيا ضد "بلاد فارس".

توقيع اتفاقية (إسلامبول) بين الدولة العثمانية وروسيا ضد "بلاد فارس". 1941 ألمانيا النازية تبـدأ غزو الاتحاد السوفيتي ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.

ألمانيا النازية تبـدأ غزو الاتحاد السوفيتي ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. 1972 وصول الأسير السوري نزيه أبو صالح إلى سوريا بعد أن تمكن من الفرار من معتقل الصرفند قرب تل أبيب مع أسيرَين فلسطينيين بحفر نفق تحته.

وصول الأسير السوري نزيه أبو صالح إلى سوريا بعد أن تمكن من الفرار من معتقل الصرفند قرب تل أبيب مع أسيرَين فلسطينيين بحفر نفق تحته. 1986 انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز.

انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز. 1990 مولدافيا تعلن استقـلالها عن الاتحاد السوفيتي.

مولدافيا تعلن استقـلالها عن الاتحاد السوفيتي. 1991 إنتاج لعبة القنفذ سونيك في سيغا.

إنتاج لعبة القنفذ سونيك في سيغا. 2004 إيران تقرر إطلاق سراح البحارة البريطانيين الذين دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بدون إذن.

إيران تقرر إطلاق سراح البحارة البريطانيين الذين دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بدون إذن. 2009 الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزیز دويك بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزیز دويك بعد ثلاث سنوات من الاعتقال. 2017 قوات الأمن السعودية تحبط عدة عمليات إرهابية في جدة، وفي مكة المكرمة بالقرب من الحرم المكي الشريف.

قوات الأمن السعودية تحبط عدة عمليات إرهابية في جدة، وفي مكة المكرمة بالقرب من الحرم المكي الشريف. 2019 فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 51.81% من الأصوات.

فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 51.81% من الأصوات. 2019 هجوم بطائرة مُسيّرة يستهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية، هو الثاني خلال أسبوعين، تبنّته حركة أنصار الله الحوثية، مُعطِّلًا الملاحة الدولية بالمطار لعدة ساعات وقد أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة سبعة آخرين من جنسيات مختلفة.

هجوم بطائرة مُسيّرة يستهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية، هو الثاني خلال أسبوعين، تبنّته حركة أنصار الله الحوثية، مُعطِّلًا الملاحة الدولية بالمطار لعدة ساعات وقد أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة سبعة آخرين من جنسيات مختلفة. 2021 اكتشاف مقبرة جماعية في أرض مدرسة ماريفال الهندية السكنية الواقعة في كولومبيا البريطانية، كندا، تضم رُفات ما لا يقل عن 751 طفلًا من السكان الأصليين.

المصدر / فلسطين أون لاين