"أونروا" تستنكر قتل الاحتلال اثنين من تلاميذها في مخيم جنين

استنكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مقتل طفلين من لاجئي فلسطين بالذخيرة الحية من قبل قوات الاحتلال في مخيم جنين، هما صبي يبلغ من العمر 15 عامًا من الصف التاسع في مدرسة ذكور جنين الإعدادية التابعة للأونروا، وفتاة بعمر 14 عامًا من الصف الثامن مدرسة بنات جنين الأولى التابعة للأونروا.

ودعت في بيان صحفي وصل " " كافة الأطراف إلى الامتناع عن استخدام أساليب "العنف" التي تُعرض حياة الناس للخطر، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة.

وأشارت الى ان الأحداث التي شهدتها جنين قبل يومين (19 حزيران الجاري) عن أضرارٍ كبيرة طالت ما لا يقل عن 75 منزلا للاجئين، مشيرة إلى أنها تواصل تقييم الضرر الحاصل وتعطل خدماتها ومنشآتها.

المصدر / فلسطين أون لاين