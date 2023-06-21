جماهير غفيرة تُشيّع 6 شهداء في جنين ونابلس ورام الله

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الأربعاء، جثامين 6 شهداء ارتقوا أمس وفجر اليوم، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ففي جنين، خرجت الجماهير الفلسطيني في جنازة الشهيدين ناصر صالح سنان (55 عامًا)، والطفلة سديل غسان نغنغية (15 عامًا) من مستشفى جنين الحكومي، باتجاه منزليهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما.

وشارك في التشييع العشرات من زميلات وصديقات الطالبة نغنغية، ورفعن جثمانها بعد أن تقدمن مسيرة التشييع، وسط ترديد شعارات غاضبة من قبل المشاركين.

وصلى المشيعون الجنازة على جثمان الشهيدين في المسجد الكبير بالمخيم، قبل أن يتم موارتهما الثرى في مقبرة الشهداء.

وفي سياق متصل، خرجت جماهير غفيرة من نابلس لتشييع جثماني الشهيدين محمد حشاش وعلاء حفناوي اللذين استشهدا بانفجار عرضي الليلة الماضية بمخيم بلاطة شرق نابلس.

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وأفادت مصادر محلية، بأن موكب التشييع انطلق من مستشفى رفيديا عبر جنازة عسكرية وصولًا للمخيم، حيث أدى المشاركون صلاة الجنازة عليهما بعد إلقاء ذويهما نظرة الوداع، ليتم موارتهما الثرى في مقبرة المخيم.

والليلة الماضية، شيع مواطنون في بلدة عوريف، جثمان الشهيد خالد صباح أحد منفذي عملية إطلاق النار أمس عند مستوطنة عيلي التي قتل فيها 3 مستوطنين.

بينما في رام الله، شيع مواطنون الشهيد مهدي بيادسة، الذي سلم جثمانه بعد نحو أسبوعين من احتجازه من قبل قوات الاحتلال. وألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع عليه، قبل أن يصلى عليه في مسجد العين بمدينة البيرة، ويتم دفن جثمانه في مقبرة المدينة.

ومن الجدير بالذكر أن الشهيد بيادسة (29 عامًا) استشهد في التاسع من الشهر الحالي على احدى حواجز رنتيس غرب رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين