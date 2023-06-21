وكيل وزارة التعليم يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في مديرية الوسطى

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، على رأس وفد رفيع من الوزارة ومديرية تعليم الوسطى، سير امتحانات الثانوية العامة في لجان مديرية الوسطى.

وشارك في الجولة الوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير تعليم الوسطى أ. هشام الحاج، ومدير الدائرة الإدارية أ. ناصر السدودي.

وشملت الزيارة لجنة مدرسة صبرا وشاتيلا الثانوية للبنات، ولجنة مدرسة الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية للبنين.

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وأوضح د. أبو ندى أن الوزارة تتابع تنظيم الامتحانات وفق خطة متكاملة تضمن سير الامتحانات في جو كبير من الهدوء والنظام والانضباط، مثمناً جهود جميع العاملين في التوجيهي، ومتمنياً التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلبة.

من جهته ثمن الحاج زيارة وكيل الوزارة والوفد المرافق، موضحاً أن مديرية الوسطى تُطبق كافة الإجراءات لضمان تنفيذ الامتحانات بالصورة المطلوبة.

المصدر / فلسطين أون لاين