فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"دار هناء".. حين تتحول جذوة عشق الحرف العربي للوحات فنية

"حماس" تدين اعتداء الاحتلال على الشعب العربي السوري في الجولان

إذاعة إسرائيلية: قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا وأقامت موقعًا عسكريًا

"هويدي" يدعو اجتماع "الاستشارية" لأونروا لتقديم دعم "ملموس"

وكيل وزارة التعليم يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في مديرية الوسطى

وظيفة شاغرة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

"حماس" تدعو لرفض سعي واشنطن تقويض التحقيق في جرائم الاحتلال

نقابات العمال: إغلاق "وقفة عز" دون كشف المصروفات تغطية على الخروقات

متحف شجرة الدر.. واجهة ثقافية وتاريخية للهوية الفلسطينية

آراء طلبة التوجيهي في مادتي الأحياء والثقافة العلمية

وكيل وزارة التعليم يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في مديرية الوسطى

21 يونيو 2023 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
...
وكيل وزارة التعليم يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في مديرية الوسطى

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، على رأس وفد رفيع من الوزارة ومديرية تعليم الوسطى، سير امتحانات الثانوية العامة في لجان مديرية الوسطى.

وشارك في الجولة الوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير تعليم الوسطى أ. هشام الحاج، ومدير الدائرة الإدارية أ. ناصر السدودي.

وشملت الزيارة لجنة مدرسة صبرا وشاتيلا الثانوية للبنات، ولجنة مدرسة الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية للبنين.

اقرأ أيضًا: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في شمال غزة

وأوضح د. أبو ندى أن الوزارة تتابع تنظيم الامتحانات وفق خطة متكاملة تضمن سير الامتحانات في جو كبير من الهدوء والنظام والانضباط، مثمناً جهود جميع العاملين في التوجيهي، ومتمنياً التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلبة.

من جهته ثمن الحاج زيارة وكيل الوزارة والوفد المرافق، موضحاً أن مديرية الوسطى تُطبق كافة الإجراءات لضمان تنفيذ الامتحانات بالصورة المطلوبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#امتحانات #وزارة التربية والتعليم #الثانوية العامة #مديرية الوسطى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة