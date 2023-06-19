وكيل وزارة التعليم يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في شمال غزة

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، على رأس وفد رفيع من الوزارة ومديرية تعليم شمال غزة، سير امتحانات الثانوية العامة في مديرية الشمال.

وشارك في الجولة الوكلاء المساعدون د. إبراهيم القدرة، و د. محمود مطر، ود. أحمد أبو ندا، وعضو لجنة المتابعة الوزارية مدير عام الأبنية واللوازم حاتم غيث، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي

أحمد عايش النجار، ومدير تعليم شمال غزة جواد صالحة، ومديرا الدائرتين الإدارية والفنية أحمد أبو هربيد، وموسى شهاب.

وشملت الزيارة لجنة مدرسة خليفة بن حمد الثانوية للبنين، وحمد بن خليفة الثانوية للبنات، إضافة لعدد من اللجان الخاصة.

وأشاد الدكتور أبو ندى بالأجواء الإيجابية والانضباط والهدوء التام في القاعات واللجان، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لإنجاح الامتحانات بالصورة المناسبة، متمنياً التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلبة.

من ناحيته، ثمّن صالحة هذه الزيارة، مؤكداً أنها تأتي ضمن متابعة الوزارة لسير الامتحانات، لافتا إلى أن المديرية تطبق كافة الإجراءات لضمان تنفيذ الامتحانات بالصورة المطلوبة.











المصدر / فلسطين أون لاين