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وفق سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين

الاحتلال يأخذ  قياسات منزلَي مُنفذَي عملية "عيلي" تمهيدًا لهدمهما

21 يونيو 2023 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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شهيدا عملية "عيلي"- صورة أرشيفية

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية، وأخذت قياسات منزلي منفذي عملية مستوطنة عيلي التي وقعت أمس وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين.

واقتحم جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، منزلَي مُنفّذَي عملية "عيلي"، الشهيدين مهند شحادة، وخالد صباح، واتخذت إجراءاتها التعسُّفية تمهيدًا لهدم المنزلَين وِفق سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين عمومًا.

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وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من بلدة عوريف بنابلس وهم: إيهاب شحادة، باسل شحادة، محمد فارس صفدي، حامد كايد صباح، وعبد الله أحمد شحادة ابن عم الشهيد خالد صباح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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