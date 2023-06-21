الاحتلال يعتقل 8 مواطنين خلال حملة مداهمات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، خلال تصريح: إنّ "قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة عوريف جنوب نابلس كلًّا من: إيهاب شحادة شقيق الشهيد مهند شحادة، وعبد الله شحادة، ومحمد الصفدي، وحامد صباح، وباسل شحادة، وأحمد صباح وجميعهم من أقرباء الشهيدين القساميين مهند شحادة وخالد صباح".

وأوضح أنّ "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر موسى بني عودة من بلدة طمون جنوب طوباس، والشاب عدي معيرجي من بلدة سلوان في القدس".

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين