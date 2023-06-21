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الاحتلال يقرر إبعاد الشيخ ناجح بكيرات لخارج القدس

21 يونيو 2023 . الساعة 00:46 بتوقيت القدس
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ناجح بكيرات

سلّمت سلطات الاحتلال، الثلاثاء، نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، قرارا يقضي "بإبعاده عن مدينة القدس" لمدة 6 أشهر.

وحسب القرار الذي سلم للشيخ بكيرات فإن ما يسمى بـ"قائد الجبهة الداخلية" في سلطات الاحتلال أصدر قرار الإبعاد عن مدينة القدس وصور باهر لمدة 6 أشهر، حسب "حالات الطوارئ 1945"، بحجة "ان فعالياته تشكل خطرا على الأمن في المنطقة.

وأمهلت سلطات الاحتلال بكيرات 72 ساعة لتنفيذ القرار أو الاعتراض عليه.

وتلاحق سلطات الاحتلال الشيخ بكيرات منذ سنوات بقرارات عدة كمنع من السفر، ومنع دخول القدس القديمة، ومنع دخول الأقصى، وصولا الى قرار يقضي بإبعاده عن مدينة القدس بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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