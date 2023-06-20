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إنتر ميامي يتوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد

20 يونيو 2023 . الساعة 22:25 بتوقيت القدس
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إنتر ميامي يتوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد

أكد تقرير صحفي اقتراب المدير الفني الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو من تدريب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بدايةً من شهر يوليو/ تموز المقبل.

ووفقًا لما أورده سيزار لويس ميرلو الصحفي في شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، فإن إنتر ميامي توصل لاتفاق مع مارتينو، ليصبح الأخير مديرًا فنيًا للفريق الناشط بالدوري الأمريكي للمحترفين "إم إل إس".

وقال ميرلو، عبر حسابه بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن مارتينو ينتظر الحصول على تصريح العمل لإتمام التعاقد، مع وجود نية لدى إنتر ميامي في تولي "تاتا" مهامه الجديدة مع بداية شهر يوليو القادم.

وارتبط اسم مارتينو بتدريب إنتر ميامي خلال الأسبوعين الماضيين، وتحديدًا منذ حسم النادي الأمريكي صفقة تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسبق لمارتينو أن درّب مواطنه ميسي في تجربتين؛ الأولى حينما كان "تاتا" مديرًا فنيًا لبرشلونة الإسباني، والثانية حينما عمل المدرب صاحب الـ60 عامًا على رأس العارضة الفنية لمنتخب الأرجنتين.
ولا يرتبط مارتينو بأي عمل تدريبي، منذ رحيله عن منتخب المكسيك عقب إقصاء الأخير من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ميسي #إنتر ميامي

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