تفاصيل فقدان حاج فلسطيني في السعودية

أصدرت بعثة الحج الفلسطينية توضيحًا حول ملابسات فقدان الحاج مصباح أحمد موسى (77 عامًا) المسجل مع شركة طافش، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته البعثة في مقر إقامتها بمكة المكرمة ظهر اليوم.

وأوضحت البعثة أن الحاج مصباح وصل إلى مكة يوم الخميس وتم تسكينه في فندق القصر العربي، وأدى مناسك العمرة مع فوج الحجاج، وفي صباح يوم الجمعة الماضي قرابة الساعة التاسعة صباحًا غادر الفندق ثم اختفت آثاره.

وقالت البعثة أنه فور وصول خبر فقدانه تم التواصل مع مطوف حجاج فلسطين، وتزويده بالفيزة والصورة الشخصية للحاج وبياناته الشخصية، من أجل التواصل مع مركز الخدمة العامة للبحث عن الحاج من خلال المندوبين في المركز.

وأضافت: "شكلت البعثة خلية أزمة مكونة من أربعة أعضاء من بعثة الحج إضافة إلى رئيس شركة طافش وتكليفها بمهمة البحث عن الحاج المفقود بالتنسيق والتواصل مع كافة الجهات المعنية والمختصة داخل المملكة العربية السعودية، وتقوم اللجنة بالبحث والمتابعة المستمرة مع المطوف وسفارة فلسطين في السعودية".

وذكرت البعثة أن اللجنة زارت مقر التائهين بمكة، وكذلك وزارة الحج السعودية ومركز الشرطة المركزي في منطقة جرول من أجل البحث عنه.

وأشارت إلى أن وفد من مكتب وزارة العدل السعودية حضر إلى فندق القصر العربي وحصل على كافة البيانات المتعلقة بالحاج وتصوير الفندق وممراته وتتبع الكاميرات الداخلية، عند خروج الحاج من الفندق.

وأكدت بعثة الحج أنها ستقوم خلال اليوم من خلال جميع أعضاء البعثة الإدارية والوعظية بإجراء جولة تفقدية شاملة في الحرم ومرافقه للبحث عن الحاج مصباح ولن تألوا جهدًا في التواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى أي معلومات عن الحاج، وستستمر بالتواصل والبحث حتى الوصول اليه.

المصدر / فلسطين أون لاين