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قيادي أردني: لا يُمكن مواجهة الاحتلال إلا بالمقاومة

دعا لإسناد الشعب الفلسطيني

قيادي أردني: لا يُمكن مواجهة الاحتلال إلا بالمقاومة

20 يونيو 2023 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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إحدى آليات الاحتلال التي أعطبتها المقاومة أمس في جنين
عمَّان-غزة/ نور الدين صالح:

أكد الأمين العام لحزب البعث الأردني، فؤاد دبور، أنه "لا يُمكن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي إلا بالمقاومة وليس الاستسلام والتعاطي مع ما تُسمى بمشاريع السلام الكاذبة"، مشددًا على أن "العدو لا يفهم إلا لغة القوة".

وأشاد دبور في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، بأداء المقاومة الفلسطينية في التصدي لعدوان جيش الاحتلال على مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية إلى إسناد ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال: إن "الصراع مع العدو قائم وسيستمر حتى تحرير فلسطين كاملةً من البحر إلى النهر"، مشددًا على أن "الاحتلال بات يلقط أنفاسه الأخيرة، في المقابل هناك تصاعد واضح لوتيرة المقاومة الفلسطينية".

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وأضاف أن المقاومة الفلسطينية أثبتت قوتها وشجاعتها في التصدي للاحتلال، ولا سيّما بعد الخسائر التي ألحقتها بجنوده بتفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية تُقل جنودًا وأسلحة في اقتحامها لمخيم جنين.

وشدد على دعمه للمقاومة في كل الأراضي الفلسطينية وليس لمشاريع الاستسلام التي تُطرح من هنا وهناك، مبيّنًا أن رد المقاومة بهذه القوة دليل على أنه "كان مدروسًا وواعيًا لتحركات العدو".

ودعا دبور، السلطة في رام الله إلى العودة لرشدها والقيام بواجبها ومشاركة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بدلًا من التوجه نحو التنسيق الأمني. 

ولفت دبور إلى أن القدس والمسجد الأقصى هما جزء لا يتجزأ من فلسطين، ويتعرضان لتآمر يومي بادعاء بناء الهيكل المزعوم، مؤكدًا رفضه مشاريع التقسيم التي تطال المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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