الأربعاء أطول نهار في السنة وأول أيام الانقلاب الصيفي

قالت جمعيات فلكية عربية، إن الأربعاء 21 حزيران/ يونيو 2023، يصادف يوم الانقلاب الصيفي، حيث تشرق الشمس الساعة 5:38 ص وتغرب الساعة 7:50، وتكون في أعلى ارتفاع باتجاه الشمال في السماء في منتصف النهار الساعة 12:44 وبزاوية ارتفاع مقدارها 81 درجة، وهذا اليوم هو أطول نهار في السنة حيث يبلغ طوله 14:14:28 ساعة.

والانقلاب الصيفي ليس يومًا كاملًا وانما لحظة زمنية وتكون الساعة 5:57 م، وتقليدا يمكن اعتبار يوم الانقلاب الصيفي هو بداية "فصل الصيف الفلكي"، أما بداية فصل الصيف حسب تعريفات علوم الأرصاد الجوية فله معايير وتعاريف مختلفة.

الشمس عامودية

وفي الانقلاب الشمسي تكون الشمس عامودية على مدار السرطان، في فلسطين، ودول الشرق الأوسط، وكذلك نصف الكرة الشمالي، يمثل الانقلاب الشمسي لشهر حزيران أقصر ليل وأطول نهار في السنة.

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بعد الانقلاب الشمسي تبدأ الشمس في التحرك جنوبًا في السماء ويبدأ طول النهار يقل تدريجيا حتى يصل إلى أقصر نهار في الانقلاب الشتوي القادم والذي سوف يحدث يوم الجمعة 22 كانون الأول (ديسمبر) الساعة 6:27 ص، وفي يوم الانقلاب الصيفي لا تغيب الشمس في القطب الشمالي، ولا تشرق في القطب الجنوبي.

محور دوران الأرض

كما أن الانقلاب الشمسي ناتج عن ميل محور دوران الأرض حول نفسها وحركتها المدارية حول الشمس والحركات الاخرى للمنظومة، ولا تدور الأرض في وضع عامودي على مستوى الدوران حول الشمس، لكنها تميل بزاوية مقدارها 23.5 درجة تقريبا على مدار العام.

الشتاء والصيف

وفي يوم الانقلاب الصيفي يكون محور دوران الأرض الأقرب للشمس، لذا فإن ميل محور دوران الأرض - وليس بعدنا عن الشمس - هو الذي يسبب الشتاء والصيف، ويكون كوكبنا هو الأقرب إلى الشمس في شهر كانون الثاني (يناير)، والأبعد عن الشمس في شهر حزيران (يونيو)، خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.

المصدر / وكالات