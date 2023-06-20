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وظائف شاغرة في روضة عائشة النموذجية

20 يونيو 2023 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان صادر عن روضة عائشة النموذجية تعلن فيه عن حاجتها لموظفات في مجالات مختلفة .

الوظائف المطلوبة

1- سكرتاريا .

2- لغة انجليزية ( تربية ).

3- تعليم أساسي .

4- آذنة

شروط التسجيل

1- شهادات علمية من جامعة معترف بها لا يقل عن تقدير جيد جدا باستثناء الاذنة (ثانوية عامة فما دون) .

2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

3-  أن تكون حسنة المظهر ولباقة التعامل مع الطلبة وأولياء الأمور .

4-  تمتلك مهارات الاتصال والتواصل وتحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق .

5-  تمتلك خبرة في تعليم القاعدة النورانية مع وجود دورات تدريبية بذلك.

6-  لديها خبرة سابقة لا تقل عن عاميين للوظائف المطلوبة .

7-  ان تكون جاهزة ومتفرغة للعمل تحت أي ظرف.

8-  خبرة في مجال التصميم والتصوير ( خاص بالسكرتاريا ) .

9- القدرة على أرشفة وتجهيز الملفات المالية والإدارية  ( خاص بالسكرتاريا ) .

10- إجادة استخدام الحاسوب وبرامج معالجة النصوص (Microsoft Office) ( خاص بالسكرتاريا ) .

11- تتمتع بشخصية فاعلة ومرحة وصبورة .

12- القدرة على التعامل مع الأطفال وتوظيف التعليم النشط والأساليب الحديثة في التعليم .

13- النطق الصحيح للحروف باللغتين العربية والانجليزية.

14- القدرة على ضبط وإدارة الفصل الدراسي، والتعامل الحسن مع الأطفال.

15-  خبرة في فنون التشكيل وألعاب الأطفال .

16- ان تكون من سكان مدينة خانيونس .

17-  البنود رقم ( 2 – 3 – 4– 6- 7 – 11) تشمل المتقدمين لوظيفة ( آذنة ).

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليها الشروط أعلاه التوجه لمقر الروضة لتعبئة طلب التوظيف .

- العنوان : خانيونس - شارع الفجم- مقابل صالة نور باس - منطقة بني سهيلا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً

- مع ضرورة احضار السيرة الذاتية وصورة عن الشهادات العلمية الثبوتية .

- سيتم التواصل في وقت لاحق مع طلبات المتقدمين المطابقة للشروط .

- للاستفسار رقم : 0599420940

- ينتهي التسجيل يوم الخميس 22/6/2023

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
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