وظائف شاغرة في روضة عائشة النموذجية

إعلان صادر عن روضة عائشة النموذجية تعلن فيه عن حاجتها لموظفات في مجالات مختلفة .
الوظائف المطلوبة
1- سكرتاريا .
2- لغة انجليزية ( تربية ).
3- تعليم أساسي .
4- آذنة
شروط التسجيل
1- شهادات علمية من جامعة معترف بها لا يقل عن تقدير جيد جدا باستثناء الاذنة (ثانوية عامة فما دون) .
2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
3- أن تكون حسنة المظهر ولباقة التعامل مع الطلبة وأولياء الأمور .
4- تمتلك مهارات الاتصال والتواصل وتحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق .
5- تمتلك خبرة في تعليم القاعدة النورانية مع وجود دورات تدريبية بذلك.
6- لديها خبرة سابقة لا تقل عن عاميين للوظائف المطلوبة .
7- ان تكون جاهزة ومتفرغة للعمل تحت أي ظرف.
8- خبرة في مجال التصميم والتصوير ( خاص بالسكرتاريا ) .
9- القدرة على أرشفة وتجهيز الملفات المالية والإدارية ( خاص بالسكرتاريا ) .
10- إجادة استخدام الحاسوب وبرامج معالجة النصوص (Microsoft Office) ( خاص بالسكرتاريا ) .
11- تتمتع بشخصية فاعلة ومرحة وصبورة .
12- القدرة على التعامل مع الأطفال وتوظيف التعليم النشط والأساليب الحديثة في التعليم .
13- النطق الصحيح للحروف باللغتين العربية والانجليزية.
14- القدرة على ضبط وإدارة الفصل الدراسي، والتعامل الحسن مع الأطفال.
15- خبرة في فنون التشكيل وألعاب الأطفال .
16- ان تكون من سكان مدينة خانيونس .
17- البنود رقم ( 2 – 3 – 4– 6- 7 – 11) تشمل المتقدمين لوظيفة ( آذنة ).
طريقة التسجيل
- على من تنطبق عليها الشروط أعلاه التوجه لمقر الروضة لتعبئة طلب التوظيف .
- العنوان : خانيونس - شارع الفجم- مقابل صالة نور باس - منطقة بني سهيلا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً
- مع ضرورة احضار السيرة الذاتية وصورة عن الشهادات العلمية الثبوتية .
- سيتم التواصل في وقت لاحق مع طلبات المتقدمين المطابقة للشروط .
- للاستفسار رقم : 0599420940
- ينتهي التسجيل يوم الخميس 22/6/2023