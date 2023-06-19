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حمادة: الاعتقالات السياسية بحق الطلبة تُمثّل جريمة نكراء ومرفوضة

19 يونيو 2023 . الساعة 20:40 بتوقيت القدس
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حمادة: الاعتقالات السياسية بحق الطلبة تمثل جريمة نكراء ومرفوضة

قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة إنّ "الاعتقالات السياسية مرفوضة بكل المعايير، وندعو لوقفة جادة لإنهاء ملف الاعتقالات".

وأضاف حمادة أنّ "قيام أجهزة السلطة بالاعتقالات السياسية وخاصة بحقّ طلاب الجامعات، يمثل جريمة نكراء ومرفوضة، كونها اعتقال سياسي، وبسبب الوحشية التي تُنفّذها السلطة أثناء الاعتقال، وعدم تقديمهم للمحاكمة".

وعبّر عن إدانته الشديدة لانتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، والتي تتزامن مع تغول الاحتلال بحقّ شعبنا الفلسطيني، ما يزيد من مرارة الواقع، داعيًا إلى وقفة جادة لرفض الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

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واختطفت مخابرات السلطة في رام الله مساء أمس، رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن، وذلك بعد الاعتداء عليه بشكلٍ وحشي.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اعتقال أجهزة السلطة لرئيس المجلس حسن من أمام منزله برام الله، وذلك بعد الاعتداء عليه بالهراوات وغاز الفلفل.

ويأتي اعتقال عبد المجيد حسن رئيس مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت، قبل ساعات من إعلان تشكيل المجلس الجديد في الجامعة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق النشطاء والطلبة الجامعيين والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، وسط تنديدٍ حقوقي ومطالبات بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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