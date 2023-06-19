وقفة تضامنية وفعاليات شرق غزة نصرة لجنين

نظّم عشرات الفلسطينيين، وقفة تضامنية في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، تضامنًا مع مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، التي تتعرض لعدوان مستمر من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر المشاركون في الوقفة، التي نُظّمت اليوم الإثنين، عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، بما فيها القصف المروحي الذي استخدم لأول مرة منذ 20 عامًا في الضفة الغربية.

اقرأ أيضًا: بالفيديو الإعلام العبري: كمين جنين يرفع حالة القلق في صفوف "الجيش"

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سهيل الهندي، خلال مشاركته في الوقفة، أنّ "المقاومة تنظر بعين الاستعداد للرد على الاحتلال، ولن تسمح له باستباحة جنين ولا أيّ مكان، وأنّ المقاومة إذا وعدت أوفت".

كما نظّم الغزيون فعاليات عند السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة، تضامنًا مع جنين التي استُشهد فيها اليوم 5 فلسطينيين، بينهم طفل، وأُصيب العشرات، إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المخيم.





المصدر / فلسطين أون لاين