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حصيلة: (130) شهيداً في الضفة الغربية والقدس منذ بداية عام 2023

19 يونيو 2023 . الساعة 13:48 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

سجلت الضفة الغربية ومدينة القدس، منذ بداية العام الجاري 2023، استشهاد 130 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

و وفق حصيلة نشرها مركز المعلومات الفلسطيني "مُعطى"، اليوم الاثنين: "ارتقى 44 شهيداً في جنين، إلى جانب 39 شهيدا في نابلس، و10 شهداء في الخليل".

ووبحسب الحصيلة ذاتها، ارتقى 9 شهداء منذ بداية العام في أريحا، فيما شهدت القدس استشهاد 7 فلسطينيين، و5 في رام الله و5 آخرين في قلقيلية.

كما سجلت مدينة طولكرم منذ بداية العام 5 شهداء، بينما استشهد 3 في بيت لحم و2 في سلفيت، وشهيد واحد في طوباس، وفق "مُعطى".

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واستُشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفل، وأُصيب العشرات صباح اليوم الاثنين، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

من جهتها، قالت وزارة الصحة: إن "الشهداء هم: أحمد يوسف صقر (15 عامًا)، خالد عزام عصاعصة (21 عامًا)، وقسام فصيل أبو سرية (29 عامًا)، وقيس مجدي جبارين (21 عاما)".

المصدر / فلسطين أون لاين
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