مصر تدين قصف الاحتلال لجنين وإطلاق النار على المدنيين

دانت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وما واكب ذلك من "عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين".

وجاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية: "تُدين جمهورية مصر العربية الاعتداء الذي شنذَته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، ما أسفر عن وقوع 3 ضحايا و31 مصاباً حتى الآن".

واستُشهد 3 فلسطينيين وأصيب 31 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين خلال عملية مستمرة منذ الفجر، تخلَّلها قصف جوي عبر مروحية عسكرية، وإصابة 6 جنود إسرائيليين.

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وأكدت الخارجية المصرية "رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع جميع أحكام القانون الدولي ومقرَّرات الشرعية الدولية"/ محذّرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، ومن أن "مثل هذه الاعتداءات لا تؤدّي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة".

ومنذ أكثر من عام يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مقاومين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق للنار.

المصدر / الأناضول