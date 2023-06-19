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"الأسرى المحتجزون" يدعون لإلزام الاحتلال باتفاق "الأحرار"

19 يونيو 2023 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

دعا الأسرى المحتجزون من محرري صفقة وفاء الأحرار في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الاثنين، الجانب لمصري بصفته راعي اتفاق الصفقة العمل بكافة الوسائل المتاحة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام باتفاقية "وفاء الأحرار" وإعادة إطلاق سراح الأسرى المعاد اعتقالهم جميعًا في أقرب وقت.

كما ناشدوا في رسالة مفتوحة عنوانها "للمعنيين بصفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار"، الشعب الفلسطيني بمساندتهم في نضالهم المشروع لإنهاء احتجازهم، مطالبين القادة منهم سواءً على المستوى الرسمي أو على مستوى المقاومة للاضطلاع بمسؤوليتهم والعمل الفعلي لإجبار الاحتلال على تحريرهم.

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وقالوا: "في الذكرى التاسعة لخرق الاحتلال لاتفاقية تبادل الأسرى واختطافنا كرهائن تحت ما يسمى (تم إعادة الاعتقال)، ما ترتب عليه من آلام مستمرة لنا ولعائلاتنا، نعلي صوتنا اليوم بمطلبنا الشرعي لإنهاء احتجازنا واختطافنا وإعادتنا إلى بيوتنا وإنهاء معاناة أهالينا ومعاناتنا".

وأضافوا في بيانهم: "نقترب على عقد من الاحتجاز وانعدام أفق احترام الاحتلال لعهوده ومواثيقه، وبالتالي استمرار سيرنا في رحلة المجهول وما تتضمنه من أشباح المرض والموت، لا سيما وأن بيننا كبار السن ممن دخلوا العقد السادس والمرضى كذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين
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