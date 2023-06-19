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"التفاف غير مسبوق حول المقاومة"

"خاطر": محاولات السلطة والاحتلال لتدجين شعبنا أثبتت فشلها

19 يونيو 2023 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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المقاومة في الضفة الغربية

أكدت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر أن ما حدث خلال عامين شكَّل نهضة كبيرة على مستوى الوعي والحالة التعبوية لخيار المقاومة في الضفة الغربية

وبيّنت خلال حديثها لإحدى القنوات المحلية،  أن الشعب الفلسطيني في  حالة غير مسبوقة في الالتفاف الكبير حول خيار المقاومة.

وشدَّدت "خاطر أن محاولات التدجين التي تمارسها السلطة والاحتلال لم تفلح في منع التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة، مشيرًة إلى أن الشعب الفلسطيني فقد ثقته بالسلطة على المستوى السياسي والإداري، وأن استطلاعات الرأي تتفوقُ فيها شعبية المقاومة على السلطة.

ونوَّهت أن  نتائج استطلاعات الرأي حول التفاف الشعب حول خيار المقاومة تتوافق مع انتخابات الجامعات في الضفة الغربية

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وحول معركة "سيف القدس"، اعتبرت خاطر بأن  معركة "سيف القدس" ساهمت في تحرير وعي الجيل الفلسطيني الشاب، مبينةً أنها ساهمت في تعافي المقاومة. 

جاء حديث "خاطر" عقب التصدّي البطولي الذي خاضته مقاومة جنين ضد اقتحام الاحتلال، حيث أصيب 6 جنودٍ إسرائيليين خلال كمين محكم نفذته المقاومة، إضافة لإعطاب آليات إسرائيلية.

واستُشهد 3 مواطنين وأُصيب العشرات، صباح اليوم الإثنين، في اشتباكات مسلَّحة اندلعت مع قوات الاحتلال في أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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