ما هي مركبة "النمر" العسكرية التي فجَّرتها مقاومة جنين؟

عزام حافظ

أعلنت المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين صباح الإثنين، 19/6/2023، عن تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية لجيش الاحتلال خلال اقتحامها جنين، ما أدَّى لإصابة 6 جنود من جيش الاحتلال.

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ونضع بين أيديكم تفاصيل هذه المركبة، التي يعني استهدافها انتقال المقاومة في الضفة إلى مرحلة جديدة من الخيارات العسكرية في استهداف آليات الاحتلال.





"النمر" هي مركبة عسكرية مصفَّحة، أدخلها جيش الاحتلال إلى الخدمة في الضفة الغربية، بعد معركة حي الشجاعية بغزة التي تعرَّضت فيها قوات النخبة "غولاني" لكمين محكم تسبَّب بمقتل سبعة جنود واختطاف "شاؤول آرون".

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تتميز "النمر" بقدرات متطورة، ومثبت عليها كاميرات من الاتجاهات كافَّة، تزن 10 أطنان وتسير بسرعة 70 كلم، وتستوعب على الأقل 14 شخصًا ويمكنها حمل أوزان ثقيلة، وتتميَّز بقدرتها على تجاوز الطرق الوعرة والضيقة.

كما تشتمل المركبة على أنظمة السلامة ومثبت عليها أسلحة متقدّمة ومدافع رشاشة، ونظام نفخ تلقائي للإطارات، وصدامات وشباك حديدية للوقاية من الحجارة وواقي من أشعة الشمس، ومثبطات حريق للحماية من زجاجات المولوتوف كما أنها مكيفة من الداخل.

المصدر / فلسطين أون لاين