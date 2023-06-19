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"التربية": تأجيل امتحان الثانوية العامَّة في قاعات جنين

19 يونيو 2023 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين

قرَّرت وزارة التربية والتعليم في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الإثنين 19 يونيو 2023، تأجيل امتحان الثانوية العامة في قاعات جنين بسبب العدوان الإسرائيلي.

وشهدت مدينة جنين اقتحام لقوات الاحتلال منذ صباح اليوم، ما أدَّى لاستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخرين.

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وقالت وزارة الصحة في بيانها: "شهيد برصاص قوات الاحتلال في جنين"، وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في آخر تحديث لها "8:39"، ارتفاع عدد الإصابات في جنين إلى 22 بينها 3 حالات خطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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