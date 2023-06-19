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وإصابة 6 جنود من جيش الاحتلال

بالفيديو 22 إصابة بينهم 3 حالات خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لجنين

19 يونيو 2023 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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18 إصابة بينهم 3 حالات خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لجنين

أصيب 22 مواطنا فلسطينيا، في مدينة جنين، صباح اليوم الإثنين، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام المدينة.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 4 من بين إجمالي الإصابات حالتها ما بين خطيرة وحرجة.

جاء ذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، معززة بعشرات الآليات.

ودارت اشتباكات متقطعة وعنيفة في بعض الأحيان، بين المقاومين وقوات الاحتلال، وقد لوحظ تصاعد أعمدة الدخان عقب دوي انفجار في منطقة الاشتباكات.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 6 جنود من جيش الاحتلال في كمين لمقاومين فلسطينيين في جنين.

وتمكنت المقاومة في جنين من كشف قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" تسللت إلى محيط مخيم جنين.

وأطلق المقاومون وابلاً كثيفاً من الرصاص صوب القوة الخاصة، فأوقعوا فيها عدداً من الإصابات، ما أجبر جيش الاحتلال للقيام بعملية انقاذ لجنوده.

ولدى اقتحام آليات الاحتلال لحي الجابريات في جنين، فجر المقاومون عبوات محلية الصنع بشكل مباشر في المركبات العسكرية مما أدى لإعطاب عدد منها واشتعال النار فيها.

واستخدم الاحتلال مروحيات عسكرية لنقل جنود المصابين، وانقاذهم من موقع الاشتباكات في جنين.

ووثقت مصادر محلية، إطلاق قوات الاحتلال النار على محولات الكهرباء الخاصة بمدينة ومخيم جنين، فيما أطلق المقاومون النار على آليات جيش الاحتلال بشكل مباشر.

وعلت في السياق تكبيرات في مساجد مدينة جنين ومخيمها وسط دعوات للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال المستمر للمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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